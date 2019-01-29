2019-01-29T09:42:10+03:00
Происшествия

В Челябинске сотрудники почты обнаружили в отделении пикающую посылку

Они подумали, что там бомба и вызвали полицию
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Инцидент произошел 28 января в помещении EMS «Почта России» в Советском районе. Кто-то из почтальонов обратил внимание на подозрительную посылку. Внутри нее что-то пикало. Сотрудники почты подумали, что это бомба и вызвали полицию.

— Специалисты проверили посылку на наличие взрывчатых веществ, но ничего опасного внутри не нашли, — сообщили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Что именно находилось в отправлении, в информационной сводке единой дежурно-диспетчерской службы города не уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В прокуратуре объяснили, почему за выбросы в Челябинске штрафуют пекарни, а не заводы
На теле мигранта, которого якобы пытали в Магнитогорске, нашли травмы
Информацию об отмене занятий в школах начнут выкладывать на сайте администрации Челябинска
Южноуральский силач Эльбрус Нигматуллин попал в больницу
На Южном Урале вор-домушник уснул во время ограбления
Отменят ли занятия во вторую смену в школах Челябинска 29 января
В Челябинске издали каталог портретов самых красивых детей Урала
«Никто ничего не видел»: южноуралец предложил сотруднику ОБЭП взятку
Киберпанк, который мы заслужили: на остановках Челябинской области телевизоры с рекламой орут на людей
В Челябинске дворники заставили чистить снег мужчину в дорогом костюме
Отмена уроков в Челябинске 29 января: из-за морозов часть учеников первой смены не учится
На расселение рухнувшего дома в Магнитогорске выделено полмиллиарда из федерального бюджета