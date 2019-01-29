В Челябинске сотрудники почты обнаружили в отделении пикающую посылку

СЕГОДНЯ 09:42 2019-01-29T09:42:10+03:00

Они подумали, что там бомба и вызвали полицию

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Инцидент произошел 28 января в помещении EMS «Почта России» в Советском районе. Кто-то из почтальонов обратил внимание на подозрительную посылку. Внутри нее что-то пикало. Сотрудники почты подумали, что это бомба и вызвали полицию.

— Специалисты проверили посылку на наличие взрывчатых веществ, но ничего опасного внутри не нашли, — сообщили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Что именно находилось в отправлении, в информационной сводке единой дежурно-диспетчерской службы города не уточняется.

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