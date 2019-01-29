В прокуратуре объяснили, почему за выбросы в Челябинске штрафуют пекарни, а не заводы

СЕГОДНЯ 09:54 2019-01-29T10:01:45+03:00

В Челябинске уже несколько лет идет борьба за чистый воздух. Фото: Анастасия БРЫЛКИНА.

В надзорном ведомстве заявили, что наказывают не только мелкие производства

Изменить размер текста: A A

Новостные ленты в прошлом году в Челябинске пестрели заголовками: то за выбросы частную пекарню оштрафовали, то дворец спорта «Юность». Даже завод по производству театральных кресел попал под раздачу. А новостей о штрафах для крупных предприятий-загрязнителей — кот наплакал. Этой тенденцией часто интересовались горожане в соцсетях. А «Комсомолка» адресовала вопрос непосредственно ревизорам.

На пресс-конференции 29 января заместитель прокурора Челябинской области Андрей Потапов заявил, что нарушения выявляют и на крупных предприятиях.

— Какого-то приоритета у нас нет. Имею в виду маленькие производства или большие. Мы находили нарушения на крупных заводах и принимали меры. Например, принято решение о приостановке работы предприятия в Копейске, — рассказал Андрей Потапов.