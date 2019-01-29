Накануне приема в школы прокуратура открыла горячую линию по проблеме поборов в Челябинской области
В Челябинске периодически происходят коррупционные скандалы в школах. Типичная ситуация: родители жалуются, что директор просит сдать в фонд учреждения фиксированную сумму или прост взнос, чтобы принять ребенка в школу.
— Таких жалоб не очень много и по каждой мы работаем. В прошлом году в прокуратуру области было 12 таких обращений. У нас открыта горячая линия по этому вопросу. Каждый, чьи права несовершеннолетнего нарушены — просьба обращаться к нам. Уделяем особое внимание, чтобы директора школ не заставляли вносить плату за поступление и за ремонт школы, — рассказал прокурор Челябинской области Виталий Лопин.
Напомним, набор в школы начинается 1 февраля. Телефон горячей линии прокуратуры по проблеме школьных поборов: (351) 239-21-75, 239-21-07.