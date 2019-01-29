2019-01-29T10:45:12+03:00
Общество

28 многоэтажек остаются недостроены в Челябинской области

В этом году список может пополниться новыми домами
Андрей АБРАМОВ
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Долевое строительство в Челябинске — больная для региона тема. Фото: Алексей БУЛАТОВДолевое строительство в Челябинске — больная для региона тема. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Проблема обманутых дольщиков остро стоит в Челябинской области. 29 января прокуратура региона сообщила, что общими усилиями всех властей удалось добиться достройки 18 многоэтажек, в которых купили квартиры 1 500 южноуральцев. Это успехи за 2018 год.

— Еще 28 домов в Челябинске, Миассе и Копейске остаются недостроены. Эту проблему постараемся решить в 2019 году, — сообщили прокурор Челябинской области Виталий Лопин.

В надзорном ведомстве отметили, что проблемные дома могут появиться и в этом году.

— В Копейске сдвигают сроки сдачи, понемногу строят, но у нас есть опасения по их поводу, — добавил Лопин.

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