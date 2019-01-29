Уголовное дело на вице-мэра Челябинска из-за мусорного коллапса так и не продвинулось

СЕГОДНЯ 10:58 2019-01-29T11:00:33+03:00

Юрий Параничев (в центре) работал в мэрии три года. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

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Мусорный коллапс в Челябинске обернулся масштабными поисками виновников. Таковым называли заместителя главы города Юрия Параничева. У прокуратуры были подозрения, что из-за него потратили лишние 14 миллионов на вывоз мусора: ввели режим ЧС и чтобы разгребсти завалы во дворах, пустили бюджетные деньги. Материалы проверки передали в следственный комитет.

— Расследование уголовного дела продолжается. Обвинения никому не предъявлены. Мы несколько раз требовали активизировать расследование, — сообщил прокурор Челябинской области Виталий Лопин.

Кроме дела Параничева, были и другие «уголовки» — на перевозчиков, которые саботировали вывоз отходов из контейнеров во дворах. Но ничего конкретного по ходу следствия в прокуратуре не рассказали, уточнив лишь, что «имели место мошеннические схемы».

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