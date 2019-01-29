2019-01-29T11:08:38+03:00
Общество

Педагог-психолог бесплатно даст консультацию для родителей из Челябинска

В публичной библиотеке открывается Семейный клуб
Лидия ПЕСКОВА
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Клуб для любящих родителей теперь есть в Челябинске.Клуб для любящих родителей теперь есть в Челябинске.
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В эту субботу, 2 февраля, в Челябинской областной универсальной научной библиотеке откроется Семейный клуб, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

— Клуб объединит родителей и специалистов в разных областях знаний, которые жаждут живого общения и обмена опытом. Профессионалы готовы направить воспитание детей в правильное русло и проводить бесплатные консультации, — говорит организатор Семейного клуба, сотрудник Центра культурно-просветительских программ Елена Заворина.

В первый день работы клуба гости поговорят о семейных ценностях с педагогом-психологом высшей категории Анной Марковой. А также научатся делать народную куклу-оберег.

Встречи семейного клуба будут проходить по субботам в зале № 3 публичной библиотеки.

Открытие запланировано на 13.00 по адресу: пр. Ленина, 60.

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