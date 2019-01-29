В Челябинске из городской поликлиники эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 11:25 2019-01-29T11:29:04+03:00

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О срочной эвакуации пациентов и медиков из задания поликлиники №8, расположенного в Тракторозаводском районе, сообщают очевидцы. По их словам около 13 часов всех, кто находился внутри попросили покинуть помещения. В социальных сетях кто-то опубликовал фото с места происшествия. На кадрах у главного входа в поликлинику столпились десятки людей. Многие выбежали на улицу без верхней одежды.

Причина экстренной эвакуации пока неизвестна. По одной из версий, сотрудники поликлиники обнаружили странный предмет в подвале. По другой - виной всему стали две подозрительные сумки.

В здании сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.

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