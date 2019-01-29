2019-01-29T11:59:02+03:00
Происшествия

Мать и трое детей погибли в Курганской области на пожаре

Отец семейства успел спастись
Лидия ПЕСКОВА
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Причину пожара должно выяснить следствие.Причину пожара должно выяснить следствие.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре женщины и троих детей, сообщает пресс-служба СУ СК по Курганской области.

Частный дом в селе Горохово (Юргамышский район) загорелся в ночь на вторник, 29 января. Уже спустя три минуты после звонка в дежурную часть пожарные были на месте. Однако одноэтажный бревенчатый дом уже был полностью охвачен огнем.

Когда пожарные потушили открытое пламя и смогли приступить к разбору завалов, на пепелище нашли четыре тела: женщины 37-ми лет и троих детей 2013, 2014 и 2017 года рождения. Отец семейства успел покинуть горящее здание.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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