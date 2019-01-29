Мать и трое детей погибли в Курганской области на пожаре

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-29T11:59:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре женщины и троих детей, сообщает пресс-служба СУ СК по Курганской области.

Частный дом в селе Горохово (Юргамышский район) загорелся в ночь на вторник, 29 января. Уже спустя три минуты после звонка в дежурную часть пожарные были на месте. Однако одноэтажный бревенчатый дом уже был полностью охвачен огнем.

Когда пожарные потушили открытое пламя и смогли приступить к разбору завалов, на пепелище нашли четыре тела: женщины 37-ми лет и троих детей 2013, 2014 и 2017 года рождения. Отец семейства успел покинуть горящее здание.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06