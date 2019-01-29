2019-01-29T13:43:06+03:00
Происшествия

Поставлена точка в уголовном деле об убийстве главы Копейска в Челябинской области

Дело передано в суд
Лидия ПЕСКОВА
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Убийц главы Копейска будут судить спустя 22 года.Убийц главы Копейска будут судить спустя 22 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Челябинской области завершили расследовать уголовное дело в отношении банды, которую обвиняют в убийстве главы Копейска Сергея Вялова в 1994 году, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

— Следствием установлено, что в августе 1994-го года несколько местных жителей организовали и совершили убийство главы Копейска. Поводом для нападения стала позиция Сергея Вялова по использованию муниципального имущества. В том же году банда подожгла здания налоговой инспекции города. А в последующие годы убила двух человек и пыталась лишить жизни еще двоих граждан.

По уголовному делу проведены 15 экспертиз, допрошены более 70 свидетелей, проведено более 20 обысков. Причастность обвиняемых к преступлениям практически доказана. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Напомним, глава Копейска Сергей Вялов погиб 30 августа 1994 года у подъезда своего дома. Преступники несколько раз ударили его ножом. Тело Вялова обнаружили рано утром прохожие.

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