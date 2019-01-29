Центробанк рассказал, какие купюры подделывают чаще всего в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-29T14:06:28+03:00

Фальшивку трудно отличить от настоящей купюры, но бесплатную экспертизу всегда проведет банк. Фото: Николай ХИЖНЯК

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Чаще всего на Южном Урале фальшивомонетчики подделывают пятитысячные купюры, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Центробанка России.

Если в 2017 году на территории области обнаружены 453 пятитысячные купюры, то в 2018 году их число увеличилось до 672 штук.

А вот фальшивых тысячных стало меньше: 53 купюры против 104-х в 2017 году.

Купюры номиналом 500 рублей подделывают нечасто. Каждый год специалисты вылавливают из денежного потока не больше десяти подобных бумажек. Купюры по 50 и 100 рублей вообще подделывают единицы.

— В прошлом году в Челябинской области впервые была обнаружена одна поддельная двухтысячная купюра. Правда, фальшивка была низкого качества, — замечают в пресс-службе.

Всего в банковской системе Южного Урала в прошлом году была выявлена 741 фальшивая банкнота Банка России. Кроме того, обнаружено 11 поддельных долларов США

Если подлинность денежки возникает сомнение, ее можно сдать на экспертизу в коммерческий банк. Для клиентов банка такая услуга бесплатная.

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