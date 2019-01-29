2019-01-29T14:51:47+03:00
Общество

На Южном Урале ввели карантин по ОРВИ и гриппу

Для начала санврачи ограничили проведение культурно-массовых мероприятий и ввели масочный режим в больницах
Лидия ПЕСКОВА
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Лечиться нужно не дома, а у врача.Лечиться нужно не дома, а у врача.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Со среды, 30 января, на территории Челябинской области объявляется карантин в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Решение принято на заседании оперативного штаба под руководством первого вице-губернатора Евгения Редина, сообщает пресс-служба областного минздрава.

— Со среды в области должно быть ограничено проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей в закрытых помещениях. Однако это не жесткий запрет, а рекомендация, на усмотрение руководителей. Организациям также рекомендовано усилить профилактические и противоэпидемические мероприятия, ввести масочный режим, — замечают в пресс-службе.

На прошлой неделе количество заболевших ОРВИ и гриппом в Челябинской области увеличилось более чем на четверть. Самый большой скачок дали школьники — 40%.

— Ни в коем случае не занимайтесь самодиагностикой и самолечением. Не спрашивайте совета у фармацевтов в аптеках. Ставить диагноз, определять тяжесть процесса и выписывать препараты должен лечащий врач, — напоминает землякам начальник отдела профилактики заболеваний минздрава области Ольга Яворская.

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