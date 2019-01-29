«Доктор Лиза» поможет семье Вани Фокина купить мебель и занавески

СЕГОДНЯ 16:13 2019-01-29T16:13:29+03:00

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Маленький пациент московского НИИ детской хирургии и травматологии Ванечка Фокин идет на поправку. Папа ребенка, чудесным образом спасенного из-под завалов рухнувшего подъезда дома №164 по пр. Карла Маркса в Магнитогорске, подыскал новое жилье.

Помощь пострадавшим при взрыве газа в многоэтажке 31 декабря 2018 г оказывает государство: федеральный и областной бюджет, ММК, благотворительные организации.

Опекает пострадавшего малыша и фонд «Доктор Лиза».

В интервью РИА «Новости» директор фонда Наталья Авилова рассказала, что фонд готов помочь семье Фокиных с покупкой мебели. Зарезервировано 100 тыс руб.

— Когда они вернутся в Магнитогорск, им будет нужна мебель, занавески, детские кроватки. И мы будем с мамой малыша держать связь, обязательно поможем, — говорит Авилова.

10-месячного Вану Фокина достали из-под обломков через 36 часов после обрушения подъезда. Первую помощь ему оказали магнитогорские врачи, а потом спецбортом он был доставлен в Москву, в клинику доктора Рошаля. На Рождество ребенок пришел в себя. Врачи спасли его ножку. 16 февраля ребеночку исполнится год. Возможно, он встретит праздник дома, с родными.

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