В Челябинске неизвестные сожгли приют для животных

СЕГОДНЯ 16:37 2019-01-29T16:37:44+03:00

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Пожар на территории приюта «Хочу домой», расположенного недалеко от электродного завода, произошел утром 29 января. К приезду огнеборцев огонь уже перекинулся на вольеры с животными. Две собаки погибли, 16 удалось спасти.

- В тушении участвовали 3 автоцистерны и 12 пожарных. Ситуация осложнялась тем, что ближайший гидрант находился в пяти километрах от приюта. Несмотря на это, спасатели отстояли дом охранников и вольеры, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели. По предварительной версии причиной возгорания стал поджог. Сотрудники приюта подозревают нового работника.

- Минувшей ночью он обчистил карманы коллег и исчез, - рассказали зоозащитники на странице своей группы в социальных сетях.

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