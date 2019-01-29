В больнице Копейска опять умер ребенок

СЕГОДНЯ 17:40 2019-01-29T17:41:37+03:00

13-летний мальчик был госпитализирован в стационар с пневмонией

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Подросток скончался 29 января в детском отделении ГБ №1 поселка Потанино. Его привезли в больницу вчера с подозрением на пневмонию.

Сначала информация о смерти ребенка появилась в социальных сетях. Позже ее подтвердили в минздраве. От чего умер мальчик пока неизвестно. Точную причину установят медицинские эксперты.

— В настоящий время выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

За последний месяц это уже третий смертельный случай в детском отделении больницы Копейска. 20 декабря здесь от менингита умер пятилетний Глеб Трегубов. Его несколько дней лечили от кишечной инфекции. А спустя две недели в реанимации скончалась 9-летняя Кристина Пискунова. Местные медики не смогли распознать у девочки опухоль головного мозга. Они несколько месяцев ставили ей ошибочный диагноз — гастрит.

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ИСТОЧНИК KP.RU