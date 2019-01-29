2019-01-29T19:23:24+03:00
Дом. Семья

Бездомный пес стащил у челябинского дальнобойщика паспорт и съел его

Мужчина лишился документа, когда вез собаку к себе домой
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "РООПЖ "Кошкино лукошко"Фото: vk.com "РООПЖ "Кошкино лукошко"
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Дворнягу по кличке Ярик житель Челябинска Дмитрий Чуфаров подобрал за тысячу км от родного дома. Собаку он заприметил в приюте для животных в Новосибирске, когда был там проездом. Усыновленный пес почти месяц колесил по стране в кабине большегруза. И только на днях дальнобойщик привез его домой в Челябинск.

В дороге приемыш все время норовил что-нибудь умыкнуть у нового хозяина.

Фото: Дмитрий Чуфаров vk.com "РООПЖ "Кошкино лукошко"

Фото: Дмитрий Чуфаров vk.com "РООПЖ "Кошкино лукошко"

«Ехали весело. На спинке сиденья висела куртка, так он залез носом в карман, достал командировочные деньги и чуть не съел их. Я вовремя услышал шуршание», — написал Дмитрий в группе новосибирского приюта для животных «Кошкино лукошко».

Во время одной из стоянок неугомонному Ярику все же удалось стащить паспорт дальнобойщика и разгрызть его на куски.

Документ теперь придется восстанавливать. Однако хозяин на своего питомца не в обиде. Тем более, что жена и дочка Дмитрия от четвероногого хулигана в полном восторге.

— Это ушастое счастье на улице больше не окажется. Мы его очень любим, — пишет на своей страничке в социальной сети супруга Дмитрия Марина Чуфарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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