2019-01-29T20:48:08+03:00
Общество

Мужчина в дорогом пальто, чистивший снег в Челябинске, оказался актером

Некоторые горожане его раскусили
Ирина КАРЕЛИНА
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Кадр из сериала "Год культуры", ТНТ.Кадр из сериала "Год культуры", ТНТ.
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Вчера, 28 января, в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в дорогом пальто вышел из машины с VIP-номерами и стал чистить асфальт от снега. К нему присоединился и его личный шофер. Рядом стояли дворники и указывали, как нужно убирать снег. Дело происходило в районе вокзала Челябинска.

В комментариях кто-то высказался, что это предвыборная кампания какого-то чиновника. Кто-то предположил, что мужчина кому-то проспорил. Но некоторые догадались — это оказалась акция к выходу нового сериала. А VIP-дворника сыграл местный актер.

— Мы провели акцию в поддержку старта сериала «Год культуры», где нерадивого чиновника заставили работать, — подтвердили на телеканале ТНТ.

СПРАВКА «КП»

«Год культуры» — это комедийный и остросоциальный сериал. В нем снялись Федор Бондарчук, Ольга Медынич, Мария Ахметзянова и другие. артисты театра и кино. Вместе с продюсером Вячеславом Дусмухаметовым и режиссером Тито Калатозишвили они создали целую галерею образов, сопоставимых с персонажами русской классической литературы.

Сериал начнут показывать с 4 февраля в 20:00 на ТНТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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