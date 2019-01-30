2019-01-30T04:42:41+03:00
Общество

Жительница Челябинской области ищет на помойке свою дорогую шубу

От мехов маму избавили дети
Ирина КАРЕЛИНА
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Шуба отправилась на свалку.Шуба отправилась на свалку.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Детские шалости иногда дорого стоят…

— Кто увозит мусор из старой части? Напишите телефон, если есть. Выкинули шубу дети, — написала в группе «Инцидент Миасс» в ВК Татьяна Алексеева.

К сожалению, женщина не рассказала подробностей инцидента. На расспросы удивленных подписчиков группы уточнила только, что шубы была благородной норковой. Ситуация выглядит абсурдной. Но, как оказалось, подобное случается не только с детьми.

— Татьяна, шубу вы уже не найдете,отпустите… Мой муж выкинул в прошлом году огромный пакет очень дорогих и новых вещей. Вот мы побегали и поскакали, но все без полезно. Даже близко не нашли. На свалке тонны мусора, и кто куда что сваливает, никто не знает, — поделилась подписчица группы Мария Овчинникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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