В Челябинске об эвакуаторах предупреждают самодельные дорожные знаки

СЕГОДНЯ 04:42 2019-01-30T04:42:45+03:00

Горожане крепят их в местах, где чаще всего увозят машины

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Фотофактом поделилась в соцсетях жительница Челябинска. К столбу у дороги примотана картонка с крупной надписью «Водители!!! Работает эвакуатор» Самодельный дорожный знак заботливо обернут в полиэтилен — чтобы дольше прослужил.

— Теперь так предупреждают водителей о работающем эвакуаторе, — прокомментировала свой снимок Зинаида Хамитова в группе «Регион-74 | Челябинск» в ВК.

В комментариях подписчики группы предположили, что такую «записку» могли оставить и владельцы соседних магазинов. Кто-то хочет предупредить клиентов о реальной опасности остаться без авто. А кто-то специально пугает, чтобы не ставили машину возле крыльца заведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU