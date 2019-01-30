2019-01-30T07:22:12+03:00
Общество

В Челябинске мужчины стесняются ходить в бассейн из-за женщины в раздевалке

Им приходится обнажаться прямо перед ней
Ирина КАРЕЛИНА
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"Ага, что тут у нас?!" Фото из архива КП"Ага, что тут у нас?!" Фото из архива КПФото: Иван ВИСЛОВ
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Во многих бассейнах Челябинска в раздевалках работают пенсионерки: и в женских, и в мужских. Они выдают ключи от шкафчиков, следят за чистотой. Но проблема в том, что посетителям приходится раздеваться прямо в их присутствии. И некоторых мужчин это сильно беспокоит.

— Почему в бассейне в мужской раздевалке на выдаче ключей всегда сидят женщины? Думаю, и дедушка-пенсионер справился бы с этим заданием не хуже. Уверен, ни в одной женской раздевалке не сидит этакий дедок ухватистый с прищуром, в тельнике и кепке морского капитана... Кто это придумал, где проходит кастинг на это рабочее место? — анонимно возмутился житель Челябинска в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в ВК.

Ответ на его первый вопрос такой: зарплата у смотрителей раздевалки скромная. Мужчины в тот же бассейн лучше охранниками идут.

Мнения подписчиков группы на счет бабушек в мужских раздевалках разошлись.

— Есть одна, как мне кажется, реально любит поглазеть, — написал Евгений Свистунов.

— Да там сидят женщины в возрасте. Их волнует, чтобы банка с огурцами на балконе не взорвалась, а не ваши причиндалы! — ответил Игорь Гончаров.

— Не знаю, всю жизнь ходил в басик. Как-то меня этот вопрос не волновал никогда. Спокойно переодевался. Этим женщинам все равно, они выполняют работу, — высказался Дмитрий Луконин.

Напомним, что недавно российский призывник также возмущался по поводу медсестер в военкомате, перед которыми «приходится снимать трусы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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