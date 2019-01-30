Элитный дом загорелся в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 04:55 2019-01-30T04:56:17+03:00

Пожар в доме на Мелькомбинате 29 января. Фото: СОЦСЕТИ

Очаг пламени был на десятом этаже

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Высотка, что находится за ТРК «Родник» на границе поселка Мелькомбинат, загорелась вечером вторника, 29 января. Тушить возгорание в 18-этажке съехались несколько пожарных расчетов. Горела квартира на десятом этаже.

Очаг пламени был на балконе. Сотрудники МЧС развернули автолестницы и залили огонь. Известно, что квартира пострадала довольно сильно.

Никто из жильцов за помощью к медикам не обращался. Сработала сигнализация и все эвакуировались. Предварительной причиной возгорания называют замыкание проводки.

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Пожар в жилом доме за ТРК Родник .Видео очевидцев

ИСТОЧНИК KP.RU