2019-01-30T04:56:17+03:00
Происшествия

Элитный дом загорелся в центре Челябинска

Очаг пламени был на десятом этаже
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пожар в доме на Мелькомбинате 29 января.Пожар в доме на Мелькомбинате 29 января.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Высотка, что находится за ТРК «Родник» на границе поселка Мелькомбинат, загорелась вечером вторника, 29 января. Тушить возгорание в 18-этажке съехались несколько пожарных расчетов. Горела квартира на десятом этаже.

Очаг пламени был на балконе. Сотрудники МЧС развернули автолестницы и залили огонь. Известно, что квартира пострадала довольно сильно.

Никто из жильцов за помощью к медикам не обращался. Сработала сигнализация и все эвакуировались. Предварительной причиной возгорания называют замыкание проводки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Пожар в жилом доме за ТРК Родник .Видео очевидцев

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Челябинской области сломала себе палец, чтобы увильнуть от приговора суда
Как получать кэшбэк по премиальной карте без скрытых комиссий и дополнительных условий
Из-за надвигающегося снежного коллапса на трассы Челябинской области выдвинулись спасатели
Из-за ссоры с возлюбленной житель Челябинской области поджег ее дом
Москвичи пожаловались в ФАС на компанию из Челябинска из-за зефирной конфеты
В Челябинске мужчины стесняются ходить в бассейн из-за женщины в раздевалке
В Челябинске об эвакуаторах предупреждают самодельные дорожные знаки
Жительница Челябинской области ищет на помойке свою дорогую шубу
Мужчина в дорогом пальто, чистивший снег в Челябинске, оказался актером
Бездомный пес стащил у челябинского дальнобойщика паспорт и съел его
В больнице Копейска опять умер ребенок
В Челябинске неизвестные сожгли приют для животных
«Доктор Лиза» поможет семье Вани Фокина купить мебель и занавески
На Южном Урале ввели карантин по ОРВИ и гриппу
Центробанк рассказал, какие купюры подделывают чаще всего в Челябинской области
Поставлена точка в уголовном деле об убийстве главы Копейска в Челябинской области