Элитный дом загорелся в центре Челябинска
Высотка, что находится за ТРК «Родник» на границе поселка Мелькомбинат, загорелась вечером вторника, 29 января. Тушить возгорание в 18-этажке съехались несколько пожарных расчетов. Горела квартира на десятом этаже.
Очаг пламени был на балконе. Сотрудники МЧС развернули автолестницы и залили огонь. Известно, что квартира пострадала довольно сильно.
Никто из жильцов за помощью к медикам не обращался. Сработала сигнализация и все эвакуировались. Предварительной причиной возгорания называют замыкание проводки.
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Пожар в жилом доме за ТРК Родник .Видео очевидцев
ИСТОЧНИК KP.RU