Москвичи пожаловались в ФАС на компанию из Челябинска из-за зефирной конфеты

СЕГОДНЯ 05:15 2019-01-30T05:15:52+03:00

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Известное детское лакомство зефирная косичка оказалось товарным знаком и должно писаться как «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА». Права на бренд принадлежат московской фирме. Такое же название использовали челябинские кондитеры для производства своего аналога. За это на них пожаловались в УФАС.

Оказалось, что московская фабрика с таким названием выпускает не только лакомство в форме косички, но просто зефир, жевательный конфеты, мармелад, жвачку, пастилку и помадку. Продукцию делают в Турции и Китае, а затем продают по стране, в том числе и в Челябинске.

— Челябинская фирма у заявителя либо его дистрибьютеров продукцию с наименованием «ЗЕФИРНАЯ КОСИЧКА» не приобретало. Однако в 2017 году в прайс-листах и каталоге предлагало к продаже жевательный зефир с использованием товарного знака. Сходство подтверждено заключением патентного поверенного, — рассказали в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Судиться южноуральская компания не стала и добровольно удалила отовсюду упоминание продукта. За нарушение закона о защите конкуренции фирму оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU