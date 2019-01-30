Из-за ссоры с возлюбленной житель Челябинской области поджег ее дом

СЕГОДНЯ 07:11 2019-01-30T07:12:53+03:00

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Горел дом в селе Красноселькое Увельского района. Хозяйка в этот момент уехала в Челябинск. О том, что ее собственность горит — рассказали соседи. Полицейские стали искать того, кто мог быть причастен к поджогу и вышли на знакомого хозяйки.

Оказалось, что тот состоял с ней в романтических отношениях. Накануне они повздорили и женщина уехала домой в Челябинск. Влюбленный пришел к ней в дом в Крсносельском и не найдя ее — поджег занавеску. А дальше пламя охватило все строение.

— Ущерб оценили в 450 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. Санкция предусматривает максимальное наказание до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU