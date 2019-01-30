2019-01-30T07:12:53+03:00
Происшествия

Из-за ссоры с возлюбленной житель Челябинской области поджег ее дом

Теперь им грозит до пяти лет разлуки
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Горел дом в селе Красноселькое Увельского района. Хозяйка в этот момент уехала в Челябинск. О том, что ее собственность горит — рассказали соседи. Полицейские стали искать того, кто мог быть причастен к поджогу и вышли на знакомого хозяйки.

Оказалось, что тот состоял с ней в романтических отношениях. Накануне они повздорили и женщина уехала домой в Челябинск. Влюбленный пришел к ней в дом в Крсносельском и не найдя ее — поджег занавеску. А дальше пламя охватило все строение.

— Ущерб оценили в 450 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. Санкция предусматривает максимальное наказание до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как получать кэшбэк по премиальной карте без скрытых комиссий и дополнительных условий
Из-за надвигающегося снежного коллапса на трассы Челябинской области выдвинулись спасатели
Москвичи пожаловались в ФАС на компанию из Челябинска из-за зефирной конфеты
Элитный дом загорелся в центре Челябинска
В Челябинске мужчины стесняются ходить в бассейн из-за женщины в раздевалке
В Челябинске об эвакуаторах предупреждают самодельные дорожные знаки
Жительница Челябинской области ищет на помойке свою дорогую шубу
Мужчина в дорогом пальто, чистивший снег в Челябинске, оказался актером
Бездомный пес стащил у челябинского дальнобойщика паспорт и съел его
В больнице Копейска опять умер ребенок
В Челябинске неизвестные сожгли приют для животных
«Доктор Лиза» поможет семье Вани Фокина купить мебель и занавески
На Южном Урале ввели карантин по ОРВИ и гриппу
Центробанк рассказал, какие купюры подделывают чаще всего в Челябинской области
Поставлена точка в уголовном деле об убийстве главы Копейска в Челябинской области