Из-за надвигающегося снежного коллапса на трассы Челябинской области выдвинулись спасатели

СЕГОДНЯ 07:57 2019-01-30T07:57:06+03:00

Изменить размер текста: A A

На юг Челябинской области могут обрушиться снегопады. Под ударом Кизильский и Брединский районы. Туда выдвинулись две группы от МЧС России. Пока движение транспорта не затруднено, трассы находятся в проезжем состоянии.

— Подкрепление в условиях прогнозируемых рисков для населения и территорий стало традиционным. В прошлом году она позволила минимизировать негативные последствия паводков и пожароопасного периодов. Успешная практика действий на упреждение негативных последствий продолжена, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

20 спасателей будут дежурить на дорогах областного значения. На территории пожарно-спасательных гарнизонов сформированы мобильные пункты обогрева. В случае заторов на дорогах, техника и личный состав могут в короткое время переместиться в любую точку трассы и оказать помощь. В авто спасателей есть теплые вещи, термосы, одеяла, генераторы, световые башни, канистры с топливом.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам 01, 101 или 112. Звонки принимаются круглосуточно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU