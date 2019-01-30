2019-01-30T07:57:06+03:00
Общество

Из-за надвигающегося снежного коллапса на трассы Челябинской области выдвинулись спасатели

Где ждать удара стихии
Андрей АБРАМОВ
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На юг Челябинской области может обрушиться снежный шторм. Фото: ГУ МЧС по Челябинской областиНа юг Челябинской области может обрушиться снежный шторм. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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На юг Челябинской области могут обрушиться снегопады. Под ударом Кизильский и Брединский районы. Туда выдвинулись две группы от МЧС России. Пока движение транспорта не затруднено, трассы находятся в проезжем состоянии.

— Подкрепление в условиях прогнозируемых рисков для населения и территорий стало традиционным. В прошлом году она позволила минимизировать негативные последствия паводков и пожароопасного периодов. Успешная практика действий на упреждение негативных последствий продолжена, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

20 спасателей будут дежурить на дорогах областного значения. На территории пожарно-спасательных гарнизонов сформированы мобильные пункты обогрева. В случае заторов на дорогах, техника и личный состав могут в короткое время переместиться в любую точку трассы и оказать помощь. В авто спасателей есть теплые вещи, термосы, одеяла, генераторы, световые башни, канистры с топливом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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