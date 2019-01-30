2019-01-30T08:48:36+03:00
Экономика

Как получать кэшбэк по премиальной карте без скрытых комиссий и дополнительных условий

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Челябинвестбанк предлагает специальные условия по картам Mastercard Platinum с кэшбэк. Совершая покупки, владелец карты будет получать возврат денег в размере 3% от суммы покупок на АЗС, в аптеках, в кинотеатрах, а также расходов на такси. На другие покупки кэшбэк составит 1% от суммы*.

Карта выдается бесплатно. Обслуживание Mastercard Platinum будет также бесплатным, если тратить по карте минимум 10 тысяч рублей в месяц, иначе обслуживание карты за месяц будет стоить 100 рублей.

Специальное предложение действует до 28 февраля 2019 года.

Одно из главных преимуществ карт Челябинвестбанка — возможность без комиссии оплачивать по ним услуги на сайте системы «Город» или в мобильном приложении «Город74». Кроме того, клиент может бесплатно подключить многофункциональный интернет-банк InvestPay.

Mastercard Platinum можно добавить в мобильное приложение Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay, и тогда для совершения покупок будут не нужны ни наличные деньги, ни сама карточка: для оплаты потребуется только смартфон с функцией NFC.

Узнать подробные условия обслуживания и заказать карту Mastercard Platinum можно прямо сейчас на сайте Челябинвестбанка или в любом отделении. Срок изготовления карты — 1-2 рабочих дня.

*Возврат осуществляется на карту Mastercard Platinum в размере:

• 3% на АЗС, в аптеках, такси, кинотеатрах. Ставка действует в пределах общей суммы покупок в этих категориях в размере 3 000 рублей в месяц. При превышении применяется ставка 1%;

• 1% на прочие покупки, за исключением операций: оплаты жилищно-коммунальных услуг, денежных переводов, оплаты штрафов и налогов, государственных почтовых услуг, азартных игр и лотерейных билетов, ломбардов и некоторых других покупок.

Общая сумма выплаченного кэшбэк в месяц не может превышать 3 000 рублей.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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