Как получать кэшбэк по премиальной карте без скрытых комиссий и дополнительных условий
Челябинвестбанк предлагает специальные условия по картам Mastercard Platinum с кэшбэк. Совершая покупки, владелец карты будет получать возврат денег в размере 3% от суммы покупок на АЗС, в аптеках, в кинотеатрах, а также расходов на такси. На другие покупки кэшбэк составит 1% от суммы*.
Карта выдается бесплатно. Обслуживание Mastercard Platinum будет также бесплатным, если тратить по карте минимум 10 тысяч рублей в месяц, иначе обслуживание карты за месяц будет стоить 100 рублей.
Специальное предложение действует до 28 февраля 2019 года.
Одно из главных преимуществ карт Челябинвестбанка — возможность без комиссии оплачивать по ним услуги на сайте системы «Город» или в мобильном приложении «Город74». Кроме того, клиент может бесплатно подключить многофункциональный интернет-банк InvestPay.
Mastercard Platinum можно добавить в мобильное приложение Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay, и тогда для совершения покупок будут не нужны ни наличные деньги, ни сама карточка: для оплаты потребуется только смартфон с функцией NFC.
Узнать подробные условия обслуживания и заказать карту Mastercard Platinum можно прямо сейчас на сайте Челябинвестбанка или в любом отделении. Срок изготовления карты — 1-2 рабочих дня.
*Возврат осуществляется на карту Mastercard Platinum в размере:
• 3% на АЗС, в аптеках, такси, кинотеатрах. Ставка действует в пределах общей суммы покупок в этих категориях в размере 3 000 рублей в месяц. При превышении применяется ставка 1%;
• 1% на прочие покупки, за исключением операций: оплаты жилищно-коммунальных услуг, денежных переводов, оплаты штрафов и налогов, государственных почтовых услуг, азартных игр и лотерейных билетов, ломбардов и некоторых других покупок.
Общая сумма выплаченного кэшбэк в месяц не может превышать 3 000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU