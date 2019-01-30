2019-01-30T08:11:43+03:00
Общество

Жительница Челябинской области сломала себе палец, чтобы увильнуть от приговора суда

Оказалось, что она сделала это раньше срока
Андрей АБРАМОВ
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Челябинка сломала палец, чтобы не ходить на обязательный работы. Фото: Олег ЗОЛОТОЧелябинка сломала палец, чтобы не ходить на обязательный работы. Фото: Олег ЗОЛОТО
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Героиня этой истории живет в Коркино. Девушке 19 лет. Ее оштрафовали за употребление наркотиков, но выплачивать наказание — 4 000 рублей — она не спешила. Тогда дело передали судебным приставам.

Ни беседы, ни увещевания не помогали. Тогда ее снова привлекли к административной ответственности — за уклонение. Суд приговорил к 20 часам обязательных работ.

— Девица сама явилась в отдел судебных приставов и, гордо продемонстрировав мизинчик в гипсе и справку из травмпункта, заявила, что работать она не будет — больна. Судебный пристав, несколько удивившись этому визиту, проверила информацию и сообщила, что постановление из суда еще не пришло, поэтому отправляться на отработку ей пока не нужно, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Оказалось, что вызова на работы ей следует ждать не ранее середины февраля. Выходя от приставом, девушка громко посетовала, мол, зачем я сейчас палец себе сломала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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