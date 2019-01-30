2019-01-30T08:22:19+03:00
Происшествия

Прокуратура рассказала про банду, которая причастна к убийству главы Копейска в 1994 году

На ее счету еще несколько смертей
Андрей АБРАМОВ
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Главу Копейска убили 24 года назад. Фото: Светлана МаковееваГлаву Копейска убили 24 года назад. Фото: Светлана Маковеева
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В суде скоро начнут разбирать дело банды, совершавшей убийства по найму в 90-х годах. Трем членам ОПГ вменяют бандитизм, умышленные убийства и хранение оружия. Криминальные дела они начали вершить в 1994 году, а закончили только в 2006 году — с их поимкой.

Всего в группировке были восемь человек, но сейчас судят троих. Остальные уже успели отсидеть сроки. В 90-е главарю банды досталась государственная земля. Глава Копейска призывал вернуть ее в бюджет за что его и убили — так считает следствие. Было это 24 года назад. За расправу над чиновником наемники получили 12 000 долларов.

— Кроме того, обвиняемые убили еще троих. Один из них в 1997 году покушался на изнасилование и убийство девушки, — сообщили в пресс-центре прокуратуры области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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