На главу села под Саткой завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:27 2019-01-30T08:29:13+03:00

Чиновнице грозит до семи лет колонии. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

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Внимание оперативников привлекла глава Айлинского сельского поселение в Саткинском районе. Силовики считают, что она взялась помочь знакомой оформить землю в деревне, фальсифицировала и сама подписала необходимые бумаги. По документам женщина получила участок.

Все вскрылось после прокурорской проверки. Материалы передали в следственный комитет и там доказали причастность чиновницы. На главу села завели уголовное дел за превышение должностных полномочий.

— Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль. Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU