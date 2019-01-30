2019-01-30T08:32:33+03:00
Общество

Борис Дубровский проинспектирует больницу, в которой умерло трое детей

Региональный минздрав создал специальную комиссию
Ольга АНТОНОВА
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В детском отделении горбольницы №1 Копейска умерло уже трое детей.В детском отделении горбольницы №1 Копейска умерло уже трое детей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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29 января в детском отделении ГБ №1 Копейска, что в п. Потанино скончался 13-летний подросток. Его доставили в больницу с подозрением на пневмонию. В СУ СКР по Челябинской области сообщают, что по факту смерти ребенка проводится доследственная проверка.

Это уже третья смерть ребенка в детском отделении ГУБ №1 Копейска. В декабре от менингита здесь умер пятилетний мальчик. В новогодние каникулы — девятилетняя девочка. Врачи не смогли диагностировать у ребенка опухоль мозга, ее лечили от гастрита.

После второго трагического случая министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила:

— Мы этот случай так не оставим, я уже сегодня дала команду Михаилу Мурашко, руководителю Росздравнадзора, вызвать врачей Копейска и их преподавателей, у которых они учились.

После смерти третьего ребенка в детском отделении больницы Борис Дубровский заявил:

— Смерть каждого ребенка — горе. Требуется тщательный разбор и анализ причин. Приказал провести проверку больницы Копейска. При Министерстве здравоохранения региона приступила к работе комиссия. Планирую в ближайшее время посетить это лечебное учреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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