Борис Дубровский проинспектирует больницу, в которой умерло трое детей
29 января в детском отделении ГБ №1 Копейска, что в п. Потанино скончался 13-летний подросток. Его доставили в больницу с подозрением на пневмонию. В СУ СКР по Челябинской области сообщают, что по факту смерти ребенка проводится доследственная проверка.
Это уже третья смерть ребенка в детском отделении ГУБ №1 Копейска. В декабре от менингита здесь умер пятилетний мальчик. В новогодние каникулы — девятилетняя девочка. Врачи не смогли диагностировать у ребенка опухоль мозга, ее лечили от гастрита.
После второго трагического случая министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила:
— Мы этот случай так не оставим, я уже сегодня дала команду Михаилу Мурашко, руководителю Росздравнадзора, вызвать врачей Копейска и их преподавателей, у которых они учились.
После смерти третьего ребенка в детском отделении больницы Борис Дубровский заявил:
— Смерть каждого ребенка — горе. Требуется тщательный разбор и анализ причин. Приказал провести проверку больницы Копейска. При Министерстве здравоохранения региона приступила к работе комиссия. Планирую в ближайшее время посетить это лечебное учреждение.
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ИСТОЧНИК KP.RU