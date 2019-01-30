Дальнобойщика из Беларуси отправили в изолятор за массовую аварию на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:37 2019-01-30T08:37:58+03:00

В столкновении пострадали несколько человек

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Смертельная авария случилась 29 декабря в Ашинском районе. Дальнобойщик из Республики Беларусь ехал на своем грузовике «Скания» и выехал на встречную. Тут он снес четыре легковушки — «Гранту», Mazda, Kia и Renault. Водитель «Лады» погиб.

Известно, что дальнобойщику 26 лет. Следствие и прокуратура попросили отправить его в СИЗО — опасались, что он может скрыться. Суд поддержал, но защита водителя большегруза воспротивилась. Подали апелляцию.

— Защита настаивала, что водитель не намерен скрываться и препятствовать расследованию. Просили отпустить его под подписку. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы жалобы, и постановление суда первой инстанции оставил без изменения. Ближайшие два месяца обвиняемый пробудет в СИЗО, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU