Заместителю генпрокурора жители Челябинской области смогут лично пожаловаться на невыплату зарплат, проблемы в ЖКХ и «долевке»

СЕГОДНЯ 08:46 2019-01-30T08:46:55+03:00

На прием нужно записаться до 1 февраля

Изменить размер текста: A A

Визиты высокопоставленных силовиков в регион — отличный способ для людей привлечь внимание органов к своим проблемам. В Челябинскую область едет заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин. 6 февраля он проведет в Челябинске личный прием.

Гулягину можно задать вопросы о государственной и муниципальной службе, сферах ЖКХ, оплаты труда, выплаты пенсий и пособий, соблюдения прав участников долевого строительства.

— Прием будет осуществляться в прокуратуре Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 11 с 14.30 по предварительной записи, — сообщили в пресс-центре регионального ведомства.

Запись на личный прием идет до 12.00 1 февраля 2019 года. Звоните по телефону (351) 239-21-77 или приходите лично в прокуратуру на Карла Маркса, 76. Обязательно возьмите паспорт и подготовьте письменное обращение.

ИСТОЧНИК KP.RU