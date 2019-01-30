Бухгалтера соцзащиты будут судить за кражу 1,3 млн рублей в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:54 2019-01-30T08:54:22+03:00

Эти деньги она выписала себе и родным в качестве премии

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Вскоре в суде будет отвечать главный бухгалтер отдела соцзащиты из Нагайбакского района Челябинской области. Ее обвиняют в присвоении денег с использование служебных полномочий. Следствие считает, что она похитила свыше 1,3 млн бюджетных средств.

Сотрудница «рисовала» подложные реестры о начислении себе и двум родственницам повышенных зарплат. За три года и набежала столь крупная сумма переплаты.

— На имущество обвиняемой — землю участок и жилой дом стоимостью свыше 1,1 млн рублей — наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По статье грозит до десяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU