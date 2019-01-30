Магнитогорские добровольцы разыскивают родных старушки, найденной на вокзале
Нелли Зуйко приехала в Магнитогорск из Новосибирской области навестить родственников. Но по имеющемуся у нее адресу дома никого не застала. Оказалось, что ее родной брат давно умер, а внук переехал жить в Крым. 81-летняя старушка в растерянности вернулась на железнодорожный вокзал и три дня просидела в зале ожидания. Там ее и нашли транспортные полицейские.
Пожилую женщину поместили в приют для временного проживания.
— В кармане у нее находилась записка с номером телефона. На звонок ответил внук. Он пояснил, что проблемы родной бабушки его не интересуют, — рассказывают волонтеры благотворительной организации «Спеши любить».
Сама Нелли Зуйко не может толком объяснить, как оказалась в Челябинской области и где жила ранее. Она страдает старческим склерозом.
Добровольцы объявили розыск родных старушки. По их информации 20 лет назад она проживала в Магнитогорске. Об этом свидетельствуют данные ее паспорта. Но в 1999 году выписалась из квартиры и уехала из города. Больше никаких сведений о месте ее проживании нет.
Волонтеры надеются отыскать близких Нелли Зуйко. Если вы что-то знаете об этой женщине звоните в благотворительную организацию «Спеши любить» по телефону: 7 (982) 317-85-62 — руководитель Светлана Котышева.
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ИСТОЧНИК KP.RU