2019-01-30T12:59:38+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил акцию для юридических лиц по таможенным картам «РАУНД»

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Банк УРАЛСИБ запустил акцию для корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В рамках акции клиенты могут бесплатно выпустить и перевыпустить таможенную карту «РАУНД», в том числе, оформить срочный выпуск и перевыпуск карты.

Карта «РАУНД» — удобный инструмент оплаты таможенных сборов, пошлин или штрафов с банковских счетов участников ВЭД, позволяющий избежать авансовых платежей и переплат. С помощью карты можно оплачивать таможенные платежи разными способами: на месте, непосредственно во время оформления товара, а также дистанционно — через программу электронного декларирования или личный кабинет на сайте ООО «Мультисервисная платежная система». При необходимости с помощью карты «РАУНД» можно производить доплаты.

Акция действует во всех регионах присутствия Банка с 1.12.2018 года до 28.02.2019 года включительно.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями открытия и обслуживания карты «РАУНД» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону горячей линии для корпоративных клиентов 8-800-700-77-16.

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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