2019-01-30T13:59:04+03:00
Происшествия

Грабеж ювелирного магазина в Челябинске попал на видео

Похищенное нашли по ломбардам
Андрей АБРАМОВ
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Ограбление ювелирного салона в Челябинске.Ограбление ювелирного салона в Челябинске.Фото: кадр с видео
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В один из ювелирных отделов Челябинска зашел молодой парень. Сначала он живо интересовался товаром: просил показать золотые браслеты. Продавец услужливо предлагала на выбор всякие модели. В один момент, когда консультант отвлеклась, посетитель схватил в охапку украшения на столе и кинулся наутек.

Стоимость похищенного тянет на 120 тысяч рублей. Краденную ювелирку полицейские нашли по разным ломбардам. Но нигде в Челябинске подозреваемого не было. Оказалось, что он уехал к себе на родину в Магнитогорск. Там его и задержали.

— Ему 22 год, был судим. Возбуждено уголовное дело за грабеж. По статье грозит до четырех лет колонии. Подозреваемый в изоляторе, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росии по Челябинской области.

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Ограбление ювелирного магазина в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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