Сразу две квитанции за отопление могут прийти жителям Челябинска

СЕГОДНЯ 14:25 2019-01-30T14:50:31+03:00

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Раньше теплоснабжением в Челябинске занималась компания «УТСК» и счета выставляла она. С 1 января поставщик сменился и отопление в дома идет от «УСТЭК-Челябинск». Плату за тепло до 2019 года нужно перечислять в «УТСК», а с нового года — в новую фирму.

Если у вас есть долг за прошлые года, то в январе вам придет квитанция от прежней компании. Также новую расчетку пришлет и действующая фирма.

— Если получили «двойную» квитанцию, обратите внимание на период начисления, сумму, лицевой счет. Есть сомнения — рекомендуем обратиться по телефонам компании, указанным в квитанции. Если платите через электронные приложения и не согласны с выставленной суммой — рекомендуем ориентироваться на бумажные квитанции, — рассказали в администрации Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU