Мастерицы вышивки представят свои работы на выставке в Магнитогорске
Экспозиция будет называться «Волшебное рукоделие». Ее подготовили магнитогорская картинная галерея и багетная мастерская. Мероприятие пройдет в шестой раз. Каждый год сложность работ повышается. А учитывая, что хенд-мейд и экостиль сейчас в тренде — на выставку ждут всех модниц.
— Можно будет посмотреть работы в разных техниках: вышивание бисером, лентами, гладью, однако доминирующим видом творчества остается вышивка крестом как по готовым образцам, так и по оригинальным схемам, — сообщили в министерстве культуры Челябинской области.
На протяжении работы «Волшебного рукоделия» будет конкурс зрительских симпатий. Посетители определят самые интересные экспонаты, а результаты будут объявлены в последний день.
Выставка открывается 1 февраля.
Магнитогорская картинная галерея
Тел.: (351) 926-02-48.
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