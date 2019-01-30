2019-01-30T14:53:47+03:00
Общество

Мастерицы вышивки представят свои работы на выставке в Магнитогорске

Рукодельные шедевры в разных техниках выставят в музее
Андрей АБРАМОВ
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Выставка рукодельниц открывается в Магнитогорске. Фото: Михаил ФРОЛОВВыставка рукодельниц открывается в Магнитогорске. Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Экспозиция будет называться «Волшебное рукоделие». Ее подготовили магнитогорская картинная галерея и багетная мастерская. Мероприятие пройдет в шестой раз. Каждый год сложность работ повышается. А учитывая, что хенд-мейд и экостиль сейчас в тренде — на выставку ждут всех модниц.

— Можно будет посмотреть работы в разных техниках: вышивание бисером, лентами, гладью, однако доминирующим видом творчества остается вышивка крестом как по готовым образцам, так и по оригинальным схемам, — сообщили в министерстве культуры Челябинской области.

На протяжении работы «Волшебного рукоделия» будет конкурс зрительских симпатий. Посетители определят самые интересные экспонаты, а результаты будут объявлены в последний день.

Выставка открывается 1 февраля.

Магнитогорская картинная галерея

Тел.: (351) 926-02-48.

ИСТОЧНИК KP.RU

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