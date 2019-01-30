Главный фестиваль челябинских фотографов пройдет в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 15:01 2019-01-30T15:03:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже десять лет краеведческий музей проводит в Челябинске «ФотоФест» — излюбленное мероприятие всех увлеченных съемкой. В этом году форум пройдет в Магнитогорске с 13 по 17 июня. Стартует фестиваль 13 июня в Челябинске, откуда участники на автобусах отправятся в город металлургов.

— Магнитогорск выбран не случайно — ему исполняется 90 лет. Большую роль играют природные красоты, которыми богаты окрестности. Настоящий рай для фотохудожника — отроги седых уральских гор, живописные озера и бескрайние степные просторы — все рядом, в шаговой доступности от городских новостроек, — рассказывают организаторы.

В программе: творческие встречи, лекции, мастер-классы, презентации и фотомарафон. Репортеры выберут один из предложенных жюри маршрутов и в сопровождении волонтеров отправятся в путь, на поиски своего главного, единственного и неповторимого кадра.

Как записаться на мероприятие можно узнать, написав на fotosoyuz.174@mail.ru, а также по телефону (315) 264-71-93 с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU