2019-01-30T15:03:05+03:00
Общество

Главный фестиваль челябинских фотографов пройдет в Магнитогорске

Есть шанс сделать уникальные кадры: рядом с суровым урбаном соседствуют живописные степные пейзажи
Андрей АБРАМОВ
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«ФотоФест» в 2019 году пройдет в Магнитогорске. Фото предоставлено министерством культуры Челябинской области«ФотоФест» в 2019 году пройдет в Магнитогорске. Фото предоставлено министерством культуры Челябинской области
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Уже десять лет краеведческий музей проводит в Челябинске «ФотоФест» — излюбленное мероприятие всех увлеченных съемкой. В этом году форум пройдет в Магнитогорске с 13 по 17 июня. Стартует фестиваль 13 июня в Челябинске, откуда участники на автобусах отправятся в город металлургов.

— Магнитогорск выбран не случайно — ему исполняется 90 лет. Большую роль играют природные красоты, которыми богаты окрестности. Настоящий рай для фотохудожника — отроги седых уральских гор, живописные озера и бескрайние степные просторы — все рядом, в шаговой доступности от городских новостроек, — рассказывают организаторы.

В программе: творческие встречи, лекции, мастер-классы, презентации и фотомарафон. Репортеры выберут один из предложенных жюри маршрутов и в сопровождении волонтеров отправятся в путь, на поиски своего главного, единственного и неповторимого кадра.

Как записаться на мероприятие можно узнать, написав на fotosoyuz.174@mail.ru, а также по телефону (315) 264-71-93 с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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