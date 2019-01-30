Стала известна причина пожара в элитном доме на Мелькомбинате в Челябинске

СЕГОДНЯ 15:41 2019-01-30T15:41:39+03:00

Оказалось, что замкнуло проводку в приборе, который очищал воздух

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Вечером 29 января в дежурную часть пожарной службы поступил вызов. Звонили жители высотки за ТРК «Родник». В квартире на одиннадцатом этаже полыхал балкон.

— Из здания эвакуировано 23 человека, в том числе шесть детей. Вскоре при помощи высотной техники горение было успешно ликвидировано, удалось не допустить распространения огня внутрь квартиры, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Очаг возгорания располагался на балконе. Причиной стал аварийный режим работы приточно-вытяжной вентиляции. Этот электроприбор очищает воздух, в нем и случилось замыкание.

— По вентиляционным каналам пламя не успело проникнуть в комнату, пожарные быстро отрезали ему путь, но ситуация могла иметь более серьезные последствия. Призываем южноуральцев быть внимательными. Следите за работой любых электроприборов в квартире, не допускать их аварийной работы или перегруза сети. К монтажу и ремонту привлекайте только специалистов, — добавили в ведомстве.

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Пожар в жилом доме за ТРК Родник .Видео очевидцев

ИСТОЧНИК KP.RU