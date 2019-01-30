2019-01-30T15:55:23+03:00
Общество

Житель Челябинска заразился корью после отдыха в Таиланде

Роспотребнадзор напомнил, что тем, кому не ставили прививки в детстве. рекомендуют сделать это перед выездом в другую страну
Андрей АБРАМОВ
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Челябинец заразился корью после отдыха в Таиланде. Фото: Мария ЛЕНЦЧелябинец заразился корью после отдыха в Таиланде. Фото: Мария ЛЕНЦ
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В январе в Челябинске появился первый заболевший корью. Мужчина привез болезнь из Таиланда, куда летал на отдых. Известно, что больной не был привит. В связи с этим в Роспотребнадзоре напомнили южноуральцам о необходимости прививаться перед выездом за границу. Это касается тех, кому не ставили две обяазательные прививки в детстве.

При вирусе кори, у человека начинает интоксикация, тело покрывается сыпью, поднимается температура. Заразиться ей можно воздушно-капельный от больного даже после короткого общения. Болезнь очень серьезная и может привести к смерти, особенно у детей. Однако прививки от кори отлично работают.

— Прежде всего рекомендуем ставить вакцину планирующим выезд за рубеж. В прошлом году в Челябинской области было девять заболевших. Большинство — никогда не ставили прививку от кори. Их делают в 12 месяцев и шесть лет, — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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