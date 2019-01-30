2019-01-30T16:07:37+03:00
Происшествия

Кавалер с сайта знакомств обокрал жительницу Челябинской области на 200 тысяч рублей

Для этого он придумал хитрую схему
Андрей АБРАМОВ
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Сотрудники полиции Пласта разыскивают подозреваемого в мошенничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВСотрудники полиции Пласта разыскивают подозреваемого в мошенничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Романтичная история обернулась криминальной драмой. Жительница Пласта познакомилась в интернете с молодым человеком и пригласила его в гости. Обходительный кавалер словно невзначай заметил, что украшения женщины потемнели, а он как раз знает отличный способ почистить их.

Для этого он попросил налить ему воды, немного соли и соду. Хозяйка принесла атрибуты и мастер начал дело. В один момент он вдруг схватился за голову: объяснил, что забыл о важном деле и ему срочно надо бежать.

— Когда женщина открыла баночку, то обнаружила несколько монет и пластиковые бусины от бижутерии. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, идет розыск подозреваемого. Ему грозит до пяти лет колонии. Стоимость похищенного — 200 тысяч рублей. Если вы пострадали от действий данного лица, либо знаете его местонахождение — сообщайте об этом в дежурную часть Пласта (35160) 2-17-87 или ближайший отдел полиции, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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