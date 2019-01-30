Победный гол в ворота «Трактора» забросил вратарь «Витязя»

СЕГОДНЯ 19:30 2019-01-30T19:32:34+03:00

«Трактору» предстоит провести еще восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

Изменить размер текста: A A

«Медведи» первым пропустили в свои ворота на третьей минуте. На восьмой — сравнял счет: Марсель Шолохов забросил третью по счету шайбу в пяти матчах. Александр Рыбаков вывел «Трактор» вперед на 15-й минуте.

Концовка второго периода осталась за «Витязем». В течение одной минуты гости забросили две шайбы, одну из которых черно-белые забросили в собственные ворота. При отложенном штрафе вратарь «Трактора» поехал на скамейку запасных, а Шолохов сделал передачу в сторону ворот. Шайба залетела в ворота. Гол записали на счет голкипера «Витязя» — он последним из гостей коснулся шайбы!

При счете 2:3 не свою пользу челябинцы бросились отыгрываться. Однако и гости тоже отвечали острыми атаками и добились победы. Счет до конца матча не изменился.

«Трактору» предстоит провести еще восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пять из них в Челябинске. Пока черно-белые сохраняют место в плей-офф.

Домашние матчи «Трактора» со 2 по 13 февраля

2 февраля. «Трактор» — «Металлург» (Магнитогорск), начало в 17.00

4 февраля. «Трактор» — «Иокерит» (Хельсинки), начало в 19.00

11 февраля. «Трактор» — «Нефтехимик», начало в 19.00

13 февраля. «Трактор» — «Северсталь», начало в 19.00

Черно-белые сыграют еще три матча на выезде, а 22 февраля вЧелябинске проведут заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с питерским СКА.

ИСТОЧНИК KP.RU