2019-01-30T19:32:34+03:00
Спорт

Победный гол в ворота «Трактора» забросил вратарь «Витязя»

Челябинцы проиграли «благодаря» курьезной шайбе
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
«Трактору» предстоит провести еще восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ.«Трактору» предстоит провести еще восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ.Фото: Анастасия БРЫЛКИНА
Изменить размер текста:

«Медведи» первым пропустили в свои ворота на третьей минуте. На восьмой — сравнял счет: Марсель Шолохов забросил третью по счету шайбу в пяти матчах. Александр Рыбаков вывел «Трактор» вперед на 15-й минуте.

Концовка второго периода осталась за «Витязем». В течение одной минуты гости забросили две шайбы, одну из которых черно-белые забросили в собственные ворота. При отложенном штрафе вратарь «Трактора» поехал на скамейку запасных, а Шолохов сделал передачу в сторону ворот. Шайба залетела в ворота. Гол записали на счет голкипера «Витязя» — он последним из гостей коснулся шайбы!

При счете 2:3 не свою пользу челябинцы бросились отыгрываться. Однако и гости тоже отвечали острыми атаками и добились победы. Счет до конца матча не изменился.

«Трактору» предстоит провести еще восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пять из них в Челябинске. Пока черно-белые сохраняют место в плей-офф.

Домашние матчи «Трактора» со 2 по 13 февраля

2 февраля. «Трактор» — «Металлург» (Магнитогорск), начало в 17.00

4 февраля. «Трактор» — «Иокерит» (Хельсинки), начало в 19.00

11 февраля. «Трактор» — «Нефтехимик», начало в 19.00

13 февраля. «Трактор» — «Северсталь», начало в 19.00

Черно-белые сыграют еще три матча на выезде, а 22 февраля вЧелябинске проведут заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с питерским СКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кавалер с сайта знакомств обокрал жительницу Челябинской области на 200 тысяч рублей
Житель Челябинска заразился корью после отдыха в Таиланде
Стала известна причина пожара в элитном доме на Мелькомбинате в Челябинске
Главный фестиваль челябинских фотографов пройдет в Магнитогорске
Мастерицы вышивки представят свои работы на выставке в Магнитогорске
Объявилась мама мальчика, которого нашли раздетым на улице в Челябинске
Сразу две квитанции за отопление могут прийти жителям Челябинска
В Челябинске накрыли группировку, которая держала подпольные казино
Грабеж ювелирного магазина в Челябинске попал на видео
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для юридических лиц по таможенным картам «РАУНД»
Жители Челябинска нашли на улице трехлетнего мальчика без верхней одежды и в сланцах
Магнитогорские добровольцы разыскивают родных старушки, найденной на вокзале
Челябинский дом, где обрушилась стена квартиры, проверят на аварийность
Бухгалтера соцзащиты будут судить за кражу 1,3 млн рублей в Челябинской области
Заместителю генпрокурора жители Челябинской области смогут лично пожаловаться на невыплату зарплат, проблемы в ЖКХ и «долевке»
Дальнобойщика из Беларуси отправили в изолятор за массовую аварию на трассе в Челябинской области