В Челябинске пес катается на маршрутках в поисках хозяина

СЕГОДНЯ 04:22 2019-01-31T04:22:55+03:00

Они никак не могут встретиться

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Ротвейлера с умными глазами, катающегося в общественном транспорте, видели уже многие жители Челябинска.

— Может, кто потерял пса? Зашел в маршрутку № 20 на остановке « Кинотеатр Аврора». Доехал до остановки, где кольцо в Ленинский, на Мередиане, и выбежал, — написала Наталия Грекова в группе «Типичный Челябинск» в «ВКонтакте».

Также подписчики группы сообщают, что ранее собаку видели возле аптеки на проспекте Победы, после он оказался на Ж/Д вокзале. Это последняя информация о местонахождении животного.

Многие подумали, что собаку просто выкинули. Но это не так. Она потерялась, и хозяин ее тоже ищет. Но пока не могут встретиться.

Если увидите пса, по возможности задержите его и сообщите зоозащитнице Юлии Иванчиковой — у нее есть контакты хозяина.

Пес катается на маршрутках зайцем. Фото: Наталия Грекова

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ИСТОЧНИК KP.RU