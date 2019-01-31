Чуть-чуть не холодно: занятия в школах Челябинска проводятся в обычном режиме
В ночь на четверг, 31 января, столбик термометра опустился до -22...-24 градусов. Это достаточно холодно, чтобы обычному человеку не захотелось выходить на улицу. Но для отмены занятий в школах не хватает всего пары градусов.
Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска, занятия в школах города в первую и во вторую смену 31 января проводятся в обычном режиме. Уроке не отменялись.
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ИСТОЧНИК KP.RU