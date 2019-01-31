2019-01-31T04:34:26+03:00
Общество

Чуть-чуть не холодно: занятия в школах Челябинска проводятся в обычном режиме

До отмены уроков не хватило всего лишь пары градусов холода
Лидия ПЕСКОВА
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В школу идут все классы и смены.В школу идут все классы и смены.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В ночь на четверг, 31 января, столбик термометра опустился до -22...-24 градусов. Это достаточно холодно, чтобы обычному человеку не захотелось выходить на улицу. Но для отмены занятий в школах не хватает всего пары градусов.

Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска, занятия в школах города в первую и во вторую смену 31 января проводятся в обычном режиме. Уроке не отменялись.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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