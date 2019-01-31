Реконструкция аэропорта Челябинск к саммитам-2020 опережает график

СЕГОДНЯ 04:52 2019-01-31T04:52:50+03:00

В Челябинске появится стоянка для широкофюзеляжных самолетов и современная взлетно-посадочная полоса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Реконструкция аэропорта Челябинск, которая проводится в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, идет с опережением графика. К такому выводу пришел заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик, который побывал в Челябинске в среду, 30 января.

— Первый этап идет с большим опережением, — заявил чиновник. — На продолжение этих работ федеральный бюджет направит свыше шести млрд рублей.

Напомним, в ходе реконструкции в Челябинске должна появиться стоянка на 30 самолетов, в том числе широкофюзеляжных, а также современная взлетно-посадочная полоса.

После саммитов-2020 челябинский аэропорт планируют использовать как крупный региональный транспортный узел, которым будут пользоваться жители Челябинской области и соседних регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU