«За вами выехали»: жителей Челябинской области пугают пранкеры
Странные телефонные звонки обсуждают в соцсетях жители Челябинской области.
— Позвонил вечером незнакомый человек. Представился сотрудником полиции. Якобы меня видели под камерами видеонаблюдения, что я пользуюсь ворованными телефоном. Хотел узнать мое местонахождение, чтобы встретиться со мной. На мой отказ бросил трубку. Перезваниваем на его номер, а он отключен. Это новый развод? — спрашивает житель Магнитогорска в группе в «ВКонтакте».
Нет, на этот раз не мошенники, а какие-то приколисты придумали такую штуку. Голос в телефонной трубке — аудиозапись.
— Мне тоже звонили. Это типа пранка (телефонное хулиганство — прим. автора). В соцсетях есть группа, пишешь туда номер телефона — бот звонит по нему и воспроизводит аудиозапись. Видимо, ваш номер кто-то написал, — пояснили пользователи соцсети.
Вот что говорит голос в аудиозаписи:
— Алло. Здравствуйте. Старший уполномоченный Шамелев. С кем я говорю? Сутки назад ваш телефон находился неподалеку от места совершения преступления. Это по данным оператора. Нам необходимо с вами побеседовать. Где вы сейчас находитесь? За вами подъедут наши сотрудники…
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ИСТОЧНИК KP.RU