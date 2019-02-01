«За вами выехали»: жителей Челябинской области пугают пранкеры

СЕГОДНЯ 04:00 2019-02-01T04:00:04+03:00

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Странные телефонные звонки обсуждают в соцсетях жители Челябинской области.

— Позвонил вечером незнакомый человек. Представился сотрудником полиции. Якобы меня видели под камерами видеонаблюдения, что я пользуюсь ворованными телефоном. Хотел узнать мое местонахождение, чтобы встретиться со мной. На мой отказ бросил трубку. Перезваниваем на его номер, а он отключен. Это новый развод? — спрашивает житель Магнитогорска в группе в «ВКонтакте».

Нет, на этот раз не мошенники, а какие-то приколисты придумали такую штуку. Голос в телефонной трубке — аудиозапись.

— Мне тоже звонили. Это типа пранка (телефонное хулиганство — прим. автора). В соцсетях есть группа, пишешь туда номер телефона — бот звонит по нему и воспроизводит аудиозапись. Видимо, ваш номер кто-то написал, — пояснили пользователи соцсети.

Вот что говорит голос в аудиозаписи:

— Алло. Здравствуйте. Старший уполномоченный Шамелев. С кем я говорю? Сутки назад ваш телефон находился неподалеку от места совершения преступления. Это по данным оператора. Нам необходимо с вами побеседовать. Где вы сейчас находитесь? За вами подъедут наши сотрудники…

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ИСТОЧНИК KP.RU