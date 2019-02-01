«Коммунальщик влюбился»: в Челябинске пересолили перекресток
В группе « Регион-74 | Челябинск» во «ВКонтакте» выложили фото соляной кучи на проезжей части.
— Пересолили перекресток Победы и Чичерина, — подписал фото автор.
Соль на дорогах, разъедающая шины автомобилей, — всегда повод для негативных высказываний автомобилистов. И в этот раз не обошлось. Лучше бы чистили, чем сыпали, пишут они.
А на фото целой соляной горы подписчики группы отозвались юмором:
— Коммунальщики влюбились.
— Встречаем гостей города хлебом, солью.
— Солонку опрокинули.
Впрочем, отметим, что «солонку опрокинули» вечером, а к утру уже все разровняли.
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ИСТОЧНИК KP.RU