«Коммунальщик влюбился»: в Челябинске пересолили перекресток

СЕГОДНЯ 04:00 2019-02-01T04:00:52+03:00

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В группе « Регион-74 | Челябинск» во «ВКонтакте» выложили фото соляной кучи на проезжей части.

— Пересолили перекресток Победы и Чичерина, — подписал фото автор.

Соль на дорогах, разъедающая шины автомобилей, — всегда повод для негативных высказываний автомобилистов. И в этот раз не обошлось. Лучше бы чистили, чем сыпали, пишут они.

А на фото целой соляной горы подписчики группы отозвались юмором:

— Коммунальщики влюбились.

— Встречаем гостей города хлебом, солью.

— Солонку опрокинули.

Впрочем, отметим, что «солонку опрокинули» вечером, а к утру уже все разровняли.

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ИСТОЧНИК KP.RU