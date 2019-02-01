Туда нельзя. В Челябинске запретили левые повороты на четырех перекрестках

СЕГОДНЯ 04:40 2019-02-01T04:40:46+03:00

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Будьте внимательны и осторожны, уважаемые автолюбители. Теперь «уйти налево» вам не удастся на четырех перекрестках Челябинска: на пересечении пр. Победы и ул. Чайковского, пр. Победы и ул. Косарева, Копейского шоссе с ул. Гранитной, Копейского шоссе с ул. Трубников.

В феврале на ул. Советской и Пушкина будет организовано одностороннее движение на участке от пр. Ленина до ул. Труда.

Автор перемен — компания «А+С Транспроект» из Санкт-Петербурга. Согласно утверждению разработчиков документа, запрет на левый поворот на сложных перекрестках города даст фору автопотокам в прямом направлении. И левый ряд «вздохнет свободнее».

И как быть тем, кто выработал свою схему движения и активно пользовался левым поворотом? Искать объезд!

Новая схема дорожного движения предполагает, в том числе, внедрение на 25 км дорог выделенных полос для общественного транспорта: на Свердловском пр, ул. Воровского, ул. Энгельса, ул. Труда, ул. Северо-Крымской, ул. Чичерина , Комсомольском пр, пр. Ленина и ул. Свободы.

- Комплексную схему мы рассматриваем как основу для создания в Челябинске интеллектуальных транспортных систем. Без нее ни о каком развитии говорить нельзя, - сказал замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

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ИСТОЧНИК KP.RU