В Челябинской области стало больше льготников по транспортному налогу

СЕГОДНЯ 05:21 2019-02-01T05:21:35+03:00

Льготников по уплате транспортного налога в Челябинской области стало больше. Фото: Павел Дацковский

Депутаты Законодательного Собрания расширили перечень тех, кому ставка сведена к минимуму

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В декабре прошлого года для пенсионеров и многодетных семей Челябинской области, воспитывающих трех и более детей, введено послабление: ставка транспортного налога минимизирована до одного рубля в год с лошадиной силы для автомобилей с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил. Льгота вводится на одно транспортное средство, находящееся в собственности.

На январском заседании Законодательного Собрания Челябинской области, утвержден расширенный список пользования льготой.

— Льгота вводится на уплату налога за автомобили мощностью до 180 лошадиных сил, из расчета один рубль за лошадиную силу для граждан, подвергшихся воздействию радиации, инвалидов I и II групп, инвалидов боевых действий, семей с детьми-инвалидами, Героями Советского Союза и Российской Федерации, — сказал председатель Заксобрания Владимир Мякуш.

Законотворцы подсчитали количество льготников:

— 151 налогоплательщик — физические лица, подвергшиеся воздействию радиации (чернобыльцы), а также лица, к ним приравненные;.

— 11 налогоплательщиков — инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), участники Вов;

— 408 — семьи, воспитывающие детей- инвалидов; инвалиды I и II групп.

Уплатить налог по льготной ставке южноуральцы смогут в нынешнем году за 2018 г.

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ИСТОЧНИК KP.RU