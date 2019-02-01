Вывеской не вышли. На пешеходной улице в Челябинске очистили фасады

СЕГОДНЯ 06:05 2019-02-01T06:09:12+03:00

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Наконец-то! Кировка начала превращаться в пешеходную зону современного города. «Базар-вокзал», творящиеся на главной улице, уйдут в прошлое дурным сном.

Служба демонтажа и спецтехника появились на пешеходке в последний день января. Под снос пошла фасадная вывеска модной бургерной, салона сотовой связи, кафе и еще десяток фасадных табличек. Ослушники — это предприниматели, не пожелавшие прислушаться к утвержденным законным правилам наружного оформления своих заведений. Вывески демонтированы, а владельцам табличек придется заплатить в казну города штраф и рассчитаться за работу по демонтажу. А все потому, что не изучили утвержденный дизайн-код Челябинска.

Командовал работой депутат Челябинской городской Думы Александр Галкин. Возмущающимся владельцам конструкций Галкин напомнил, что власти района и города трижды каждому письмом напоминали о дизайн-коде письменно и просили навести порядок.

Предприниматели в ответ парировали, что вывески — их собственность, что привести наружный облик заведения в порядок стоит больших денег, которых нет в обороте. Но болгарки рабочих воинственно зажужжали. И оголились неокрашенные «пятна» фасада.

Фасады 232 домов в центре, к слову, к саммитам ШОС и БРИКС обязательно отремонтируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU