Виталий Мутко инспектирует Челябинск и Магнитогорск

СЕГОДНЯ 09:31 2019-02-01T09:31:17+03:00

Тема поездки - подготовка региона к саммитам-2020 и расселение пострадавшего дома в городе металлургов

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Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко отвечает за вопросы строительства и регионального развития. В пятницу, 1 февраля, Мутко работает в Челябинске и Магнитогорске.

В первой половине дня чиновник посетит объекты, строящиеся к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Новый терминал аэропорта и строящийся аэродром, конгресс-холл, гостиницы. Потом — совещание в резиденции губернатора в закрытом для СМИ режиме, пресс-подход по окончании к журналистам, переезд в Магнитогорск.

В Магнитогорске ожидается совещание по расселению пострадавшего дома №164 по пр. Карла Маркса. Напомним, ранним утром 31 декабря в центре города рухнул седьмой подъезд десятиэтажного дома. Официальная версии следствия — взрыв бытового газа. Трагедия унесла жизни 39 человек.

Идет демонтаж седьмого и восьмого пострадавших от взрывов подъездов. На время демонтажа расселены и соседние подъезды, на прочих установлены маячки для отслеживания состояния конструкций.

По поручению президента России Владимира Путина дом должен быть расселен. Цена вопроса — 900 млн руб. В том числе: 500 млн руб — средства федерального бюджета, 300 млн — деньги бюджета Челябинской области и 100 млн руб — средства ММК.

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ИСТОЧНИК KP.RU